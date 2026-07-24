ЦСКА пропустил свой самый быстрый гол в РПЛ с 2015 года

ЦСКА пропустил гол на 35-й секунде матча 1-го тура чемпионата России-2026/27 против «Балтики».

Калининградцев вперед вывел Чинонсо Оффор. Как сообщает Opta Sports, это самый быстрый пропущенный гол армейцев в РПЛ с сентября 2015 года, когда Евгений Луценко забил ЦСКА за «Мордовию» на 30-й секунде.

Игра проходит в Москве на «ВЭБ Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Балтика».