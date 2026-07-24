ЦСКА — «Балтика»: гол Козлова отменили после проверки ВАР

Гол полузащитника ЦСКА Данилы Козлова в матче 1-го тура чемпионата России-2026/27 против «Балтики» был отменен из-за офсайда.

Футболист отличился на 27-й минуте, однако после проверки ВАР главный арбитр Иван Абросимов подтвердил, что было положение вне игры. Счет в матче по-прежнему 1:0 в пользу калининградцев.

Игра проходит в Москве на «ВЭБ Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Балтика».