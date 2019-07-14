ЦСКА проиграл в первом туре чемпионата России впервые с 2001 года

Поражение на старте чемпионата России от "Крыльев Советов" (0:2) стало для ЦСКА первым за 18 лет.

В последний раз армейцы уступали в первом туре новороссийскому "Черноморцу" в сезоне-2001 с таким же счетом 0:2. (Денис Аль-Юсифи)

Первые туры ЦСКА с 2001 года

Сезон Главный тренер Матч Счет Авторы голов Место 2001 Павел Садырин Черноморец 0:2 Снытко, Призетко 7-е 2002 Валерий Газзаев Торпедо-ЗИЛ (д) 4:0 Кириченко-3, Гусев 2-е 2003 Валерий Газзаев Рубин (д) 4:0 Ярошик-2, Семак, Кириченко 1-е 2004 Артур Жорже Торпедо-Металлург (д) 0:0 - 2-е 2005 Валерий Газзаев Терек (д) 3:0 Олич, Карвалью, Рахимич 1-е 2006 Валерий Газзаев Спартак Нч (г) 1:0 В.Березуцкий 1-е 2007 Валерий Газзаев Рубин (д) 3:1 Алдонин, Игнашевич, Жо – Габриэл 3-е 2008 Валерий Газзаев Шинник (д) 1:1 Жо – Лайзанс 2-е 2009 Зико Сатурн (г) 3:0 Игнашевич, Дзагоев-2 5-е 2010 Леонид Слуцкий Амкар (д) 1:0 Хонда 2-е 2011/12 Леонид Слуцкий Амкар (д) 2:0 Игнашевич-2 3-е 2012/13 Леонид Слуцкий Ростов (д) 1:0 Думбья 1-е 2013/14 Леонид Слуцкий Урал (г) 2:2 Муса, Вагнер Лав – Гогниев-2 1-е 2014/15 Леонид Слуцкий Торпедо (д) 4:1 Думбья, Панченко, Айдов, в свои ворота, Витинью – Фомин 2-е 2015/16 Леонид Слуцкий Рубин (д) 1:0 Муса 1-е 2016/17 Леонид Слуцкий Анжи (г) 0:0 - 2-е 2017/18 Виктор Гончаренко Анжи (г) 3:1 Васин, Головин, Натхо – Маркелов 2-е 2018/19 Виктор Гончаренко Крылья Советов (г) 0:0 - 4-е 2019/20 Виктор Гончаренко Крылья Советов (г) 0:2 Соболев-2 ?

Итого: +12=5-2, мячи 33-10.​

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр