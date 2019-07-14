ЦСКА проиграл в первом туре чемпионата России впервые с 2001 года

Поражение на старте чемпионата России от "Крыльев Советов" (0:2) стало для ЦСКА первым за 18 лет.
В последний раз армейцы уступали в первом туре новороссийскому "Черноморцу" в сезоне-2001 с таким же счетом 0:2. (Денис Аль-Юсифи)
Первые туры ЦСКА с 2001 года
|
Сезон
|
Главный тренер
|
Матч
|
Счет
|
Авторы голов
|
Место
|
2001
|
Павел Садырин
|
Черноморец
|
0:2
|
Снытко, Призетко
|
7-е
|
2002
|
Валерий Газзаев
|
Торпедо-ЗИЛ (д)
|
4:0
|
Кириченко-3, Гусев
|
2-е
|
2003
|
Валерий Газзаев
|
Рубин (д)
|
4:0
|
Ярошик-2, Семак, Кириченко
|
1-е
|
2004
|
Артур Жорже
|
Торпедо-Металлург (д)
|
0:0
|
-
|
2-е
|
2005
|
Валерий Газзаев
|
Терек (д)
|
3:0
|
Олич, Карвалью, Рахимич
|
1-е
|
2006
|
Валерий Газзаев
|
Спартак Нч (г)
|
1:0
|
В.Березуцкий
|
1-е
|
2007
|
Валерий Газзаев
|
Рубин (д)
|
3:1
|
Алдонин, Игнашевич, Жо – Габриэл
|
3-е
|
2008
|
Валерий Газзаев
|
Шинник (д)
|
1:1
|
Жо – Лайзанс
|
2-е
|
2009
|
Зико
|
Сатурн (г)
|
3:0
|
Игнашевич, Дзагоев-2
|
5-е
|
2010
|
Леонид Слуцкий
|
Амкар (д)
|
1:0
|
Хонда
|
2-е
|
2011/12
|
Леонид Слуцкий
|
Амкар (д)
|
2:0
|
Игнашевич-2
|
3-е
|
2012/13
|
Леонид Слуцкий
|
Ростов (д)
|
1:0
|
Думбья
|
1-е
|
2013/14
|
Леонид Слуцкий
|
Урал (г)
|
2:2
|
Муса, Вагнер Лав – Гогниев-2
|
1-е
|
2014/15
|
Леонид Слуцкий
|
Торпедо (д)
|
4:1
|
Думбья, Панченко, Айдов, в свои ворота, Витинью – Фомин
|
2-е
|
2015/16
|
Леонид Слуцкий
|
Рубин (д)
|
1:0
|
Муса
|
1-е
|
2016/17
|
Леонид Слуцкий
|
Анжи (г)
|
0:0
|
-
|
2-е
|
2017/18
|
Виктор Гончаренко
|
Анжи (г)
|
3:1
|
Васин, Головин, Натхо – Маркелов
|
2-е
|
2018/19
|
Виктор Гончаренко
|
Крылья Советов (г)
|
0:0
|
-
|
4-е
|
2019/20
|
Виктор Гончаренко
|
Крылья Советов (г)
|
0:2
|
Соболев-2
|
?
Итого: +12=5-2, мячи 33-10.
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