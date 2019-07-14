18:29 | Футбол — РПЛ

ЦСКА проиграл в первом туре чемпионата России впервые с 2001 года

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Поражение на старте чемпионата России от "Крыльев Советов" (0:2) стало для ЦСКА первым за 18 лет.

В последний раз армейцы уступали в первом туре новороссийскому "Черноморцу" в сезоне-2001 с таким же счетом 0:2. (Денис Аль-Юсифи)

Первые туры ЦСКА с 2001 года

Сезон

Главный тренер

Матч

Счет

Авторы голов

Место

2001

Павел Садырин

Черноморец

0:2

Снытко, Призетко

7-е

2002

Валерий Газзаев

Торпедо-ЗИЛ (д)

4:0

Кириченко-3, Гусев

2-е

2003

Валерий Газзаев

Рубин (д)

4:0

Ярошик-2, Семак, Кириченко

1-е

2004

Артур Жорже

Торпедо-Металлург (д)

0:0

-

2-е

2005

Валерий Газзаев

Терек (д)

3:0

Олич, Карвалью, Рахимич

1-е

2006

Валерий Газзаев

Спартак Нч (г)

1:0

В.Березуцкий

1-е

2007

Валерий Газзаев

Рубин (д)

3:1

Алдонин, Игнашевич, Жо – Габриэл

3-е

2008

Валерий Газзаев

Шинник (д)

1:1

Жо – Лайзанс

2-е

2009

Зико

Сатурн (г)

3:0

Игнашевич, Дзагоев-2

5-е

2010

Леонид Слуцкий

Амкар (д)

1:0

Хонда

2-е

2011/12

Леонид Слуцкий

Амкар (д)

2:0

Игнашевич-2

3-е

2012/13

Леонид Слуцкий

Ростов (д)

1:0

Думбья

1-е

2013/14

Леонид Слуцкий

Урал (г)

2:2

Муса, Вагнер Лав – Гогниев-2

1-е

2014/15

Леонид Слуцкий

Торпедо (д)

4:1

Думбья, Панченко, Айдов, в свои ворота, Витинью – Фомин

2-е

2015/16

Леонид Слуцкий

Рубин (д)

1:0

Муса

1-е

2016/17

Леонид Слуцкий

Анжи (г)

0:0

-

2-е

2017/18

Виктор Гончаренко

Анжи (г)

3:1

Васин, Головин, Натхо – Маркелов

2-е

2018/19

Виктор Гончаренко

Крылья Советов (г)

0:0

-

4-е

2019/20

Виктор Гончаренко

Крылья Советов (г)

0:2

Соболев-2

?

Итого: +12=5-2, мячи 33-10.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Крылья Советов - ЦСКА

 

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