ЦСКА презентовал новую гостевую форму на сезон-2026/27

ЦСКА представил гостевой комплект формы на сезон-2026/27, который отсылает к 115-летию московского клуба.

«Монохромное исполнение комплекта вдохновлено временем, в котором, словно в мраморе, армейский клуб больше века высекает победы, трофеи и славные имена своих легенд. Узор на форме отсылает к эмблеме ЦСКА. Лавровые листья символизируют победы, дубовые — мужество и стойкость», — говорится в сообщении ЦСКА.

Мойзес и Данил Круговой в новой гостевой форме ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА

По итогам сезона-2025/26 ЦСКА занял пятое место в чемпионате России. В 1-м туре нового сезона РПЛ красно-синие сыграют с «Балтикой» 24 июля.