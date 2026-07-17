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Тюкавин мечтает посетить игру «Вашингтона» с участием Овечкина

Алина Савинова

Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин рад, что россиянин Александр Овечкин заключил новый контракт с «Вашингтоном».

В начале июля 40-летний хоккеист подписал соглашение с «Кэпиталз» сроком на один год.

«Я очень рад, примерно понимал, что это произойдет. Я его поздравляю, будем продолжать наслаждаться его игрой один год. Моя мечта — съездить на одну из его игр. Думаю, что он продлил контракт ради того, чтобы побить рекорд Гретцки и стать лучшим снайпером», — приводит ТАСС слова Тюкавина.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 929 шайб. Также он занимает второе место по числу голов в НХЛ с учетом плей-офф (1006). Россиянину осталось забросить 11 шайб, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю.

Источник: ТАСС
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Александр Овечкин
Константин Тюкавин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
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5
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