Оздоев ответил Дзюбе, пойдет ли в Госдуму

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев в интервью «СЭ» ответил на шутку капитана национальной команды Артема Дзюбы и рассказал о своей реакции на ноябрьский скандал вокруг этого футболиста.

— Как отнеслись к тому давлению со стороны болельщиков и журналистов, которому подвергся Артем Дзюба после ноябрьского скандала?

— Никогда не лезу в личную жизнь других людей. У меня своя есть, она меня и волнует. Я поддержал Дзюбу как партнера по команде и моего друга. Он ничего плохого в той ситуации никому не сделал.

— Его шутки — то, без чего любая команда с участием Дзюбы давно уже немыслима.

— Скажу честно: «Зенит» живет на этом! Потому что в какой-то напряженный момент его шутка расслабляет команду. В коллективе всегда должен быть человек, который разрядит обстановку.

— Однажды Дзюбу спросили, кто из сборной России мог бы стать политиком. Он ответил: «Железно Оздоев. Вот кто прямо политиканище был бы!» Вы потом с Артемом это обсуждали? И что он имел в виду?

— Не знаю, что он хотел этим сказать. Наверное, просто пошутил. Потому что более далекого от политики человека, чем я, трудно представить. И обсуждать это не люблю! Другой мир, другое пространство, другие люди.

— То есть в Госдуме себя точно не представляете?

— О, нет! Абсолютно. Госдума — не мое!

— Продолжение фразы Дзюбы: «Магомед знает все, но не все точно. Поэтому он прямо политик».

— Ага. Он всегда по этому поводу прикалывается. А кто в «Зените» больше всех любит политику — это Лунев.

— А сам Дзюба?

— Дзюба Marvel любит. На самом деле парни больше обсуждают сериалы, футбольные или другие спортивные новости, чем политику. О хоккее много говорят, о теннисе. Вот эти два вида спорта — «коронка» Дзюбы. Он от них прямо фанатеет.

Артем Дзюба пропустил ноябрьские матчи сборной России после публикации в Сети видео интимного содержания с участием российского форварда.

(Игорь Рабинер)

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