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«С днем рождения, легенда». Сборная России поздравила Акинфеева с 36-летием

Пресс-служба сборной России поздравила Акинфеева с 36-летием
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев.
Фото «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев 8 апреля отмечает день рождения. Игроку исполнилось 36 лет.

Пресс-служба сборной России поздравила экс-вратаря национальной команды с днем рождения.

«С днем рождения, легенда. Сегодня 36 лет исполняется Игорю Акинфееву. Желаем экс-капитану сборной крепкого здоровья, побольше радостных моментов в жизни и новых побед!» — говорится в сообщении.

Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год. Всего на его счету 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей и 48 раз сыграл на ноль. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призером Евро-2008.

Игорь Акинфеев
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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