ЦСКА — «Пари НН»: видео голов матча РПЛ

ЦСКА на своем поле обыграл «Пари НН» в матче 14-го тура чемпионата России — 2:0.

40-я минута. Обляков — 1:0

82-я минута. Кисляк — 2:0

ЦСКА набрал 30 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 7 баллами располагается на последней, 16-й позиции.