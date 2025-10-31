Голы Облякова и Кисляка принесли ЦСКА победу над «Пари НН»

ЦСКА победил «Пари НН» в домашнем матче 14-го тура чемпионата России — 2:0.

На 40-й минуте счет с пенальти открыл Иван Обляков. На 82-й минуте Матвей Кисляк с передачи Данила Кругового увеличил преимущество хозяев.

У армейцев на разминке травмировался защитник Мойзес, его в стартовом составе заменил Артем Бандикян. В первом тайме повреждение также получил форвард Алеррандро, вместо которого на поле вышел Тамерлан Мусаев.

ЦСКА одержал победу в день рождения главного тренера Фабио Челестини. 31 октября специалисту исполнилось 50 лет.

Московская команда набрала 30 очков и вышла на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 7 баллами располагается на последней, 16-й позиции. Нижегородцы не выигрывали в чемпионате с 13 сентября.