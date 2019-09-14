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ЦСКА отправился в Саранск. Лукас Сантос полетел вместе с командой

16:57
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Команда ЦСКА вылетела в Саранск, где завтра, 15 сентября, проведет матч 9-го тура чемпионата России с «Тамбовом». На игру красно-синие взяли 18 футболистов, сообщает официальный сайт москвичей.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Мариу Фернандес, Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Седрик Гогуа.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос.

Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-saransk-/

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