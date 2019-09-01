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ЦСКА отказался от традиционной прогулки перед матчем с «Арсеналом»

12:14
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ЦСКА принял решение отказаться от традиционной прогулки перед выездным матчем 8-го тура РПЛ с «Арсеналом» и провести разминку в гостинице, о чем сообщил в Twitter.

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится в воскресенье 1 сентября и начнется в 16.30, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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