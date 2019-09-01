ЦСКА отказался от традиционной прогулки перед матчем с «Арсеналом»

ЦСКА принял решение отказаться от традиционной прогулки перед выездным матчем 8-го тура РПЛ с «Арсеналом» и провести разминку в гостинице, о чем сообщил в Twitter.

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится в воскресенье 1 сентября и начнется в 16.30, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Вместо традиционной прогулки сегодня — разминка в гостинице #АрсеналЦСКА pic.twitter.com/ij5Du70Jv3 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 1, 2019

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