ЦСКА — «Оренбург»: Круговой, Обляков, Ду Кейрос начнут матч с первых минут

ЦСКА и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 17-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Лукин, Мойзес, Круговой, Кисляк, Обляков, Глебов, Алвес, Попович.

Запасные: Тороп, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Бандикян, Верде, Вильягра, Руис Ривера, Пополитов, Энрике Кармо, Мусаев, Шуманский, Алеррандро.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Муфи, Касимов, Томпсон, Рыбчинский, Квеквескири, Ду Кейрос, Гюрлюк, Гузина.

Запасные: Ходанович, Поройков, Ценов, Чичинадзе, Зотов, Горелов, Камилов, Оганесян, Болотов, Игнатьев, Алешандре, Савельев.