«Акрон» — «Пари НН»: Дзюба отыграл один мяч

«Акрон» отыграл один мяч в матче 17-го тура чемпионата России против «Пари НН» — 1:2.

На 57-й минуте гол забил Артем Дзюба. Для 37-летнего футболиста это пятый мяч в нынешнем сезоне.

Игра проходит на стадионе «Самара Арена» в Самаре.