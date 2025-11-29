«Пари НН» победил «Акрон» и прервал 11-матчевую безвыигрышную серию

«Пари НН» на выезде обыграл «Акрон» в матче 17-го тура чемпионата России — 2:1.

На 15-й минуте Даниил Лесовой вывел гостей вперед. На 33-й минуте Хуан Боселли реализовал пенальти и увеличил преимущество нижегородцев. Один мяч хозяев на 57-й минуте отыграл Артем Дзюба.

«Акрон» с 21 очком сохраняет восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» набрал 11 очков и поднялся на 15-ю строчку. Команда из Нижнего Новгорода прервала 11-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах.

В следующем туре «Акрон» 6 декабря в гостях сыграет против «Зенита», а «Пари НН» 7 декабря на выезде встретится с махачкалинским «Динамо».