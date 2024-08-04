ЦСКА дома разгромил «Оренбург»

ЦСКА в домашнем матче обыграл «Оренбург» в третьем туре РПЛ — 5:1.

На 23-й минуте счет открыл нападающий хозяев Тамерлан Мусаев, на 30-й минуте голом отличился защитник Игорь Дивеев, а спустя минуту полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский забил ответный гол.

На 39-й минуте хавбек армейцев Иван Обляков снова увеличил преимущество. На 59-й минуте Дивеев оформил дубль. На 71-й минуте Каллвен забил пятый гол армейцев.

После трех туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 7 очков. «Оренбург» с 4 баллами идет на пятой строчке.