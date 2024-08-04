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Сегодня, 17:28

ЦСКА дома разгромил «Оренбург»

Виктория Кравченко
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Игроки ЦСКА и «Оренбурга».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА в домашнем матче обыграл «Оренбург» в третьем туре РПЛ — 5:1.

На 23-й минуте счет открыл нападающий хозяев Тамерлан Мусаев, на 30-й минуте голом отличился защитник Игорь Дивеев, а спустя минуту полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский забил ответный гол.

На 39-й минуте хавбек армейцев Иван Обляков снова увеличил преимущество. На 59-й минуте Дивеев оформил дубль. На 71-й минуте Каллвен забил пятый гол армейцев.

После трех туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 7 очков. «Оренбург» с 4 баллами идет на пятой строчке.

10 августа армейцы сыграют с «Краснодаром» в 4-м туре РПЛ. «Оренбург» в этот же день встретится с «Акроном».
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 15:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
5:1
Оренбург

Источник: Турнирная таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
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