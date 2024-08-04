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Сегодня, 17:23

Вахания: «В матче с «Зенитом» надо было закрыться в обороне? А разве кому-то это помогало?»

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Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал о причинах крупного поражения от «Зенита» в матче 3-го тура РПЛ (0:5).

— Чем так силен сейчас «Зенит»? Что они такого делают на поле, что вам не нашлось, чем ответить?

— В «Зените» — лучшие футболисты, играющие в РПЛ. Поэтому им сложно противостоять.

— «Ростов», несмотря на силу соперника, старался играть в свой футбол. Может, это ошибка? Надо было закрыться в штрафной всей командой?

— А разве другим это помогало? Просто «Зенит» — сильная команда. То, что мы играем в свой футбол — наоборот, плюс. Отталкиваемся от свой игры, а не от соперника, — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

«Зенит» набрал 9 очков и снова возглавил таблицу РПЛ, «Ростов» — шестой (4 очка).

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Ростов
Илья Вахания
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
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