ЦСКА и «Оренбург» сыграют в чемпионате России 29 ноября

ЦСКА и «Оренбург» сыграют в 17-м туре чемпионата России в субботу, 29 ноября.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Оренбург» можно в матч-центре на нашем сайте.

Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур.

29 ноября 2025, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

После 16 туров Премьер-лиги армейцы набрали 33 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Оренбурга с 12 очками располагается на 14-й строчке в чемпионате России.

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