Мирзов: «В «Локомотиве» все наши ребята играют, а в «Зените» и «Краснодаре» по два русских только — это неправильно»

Полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов в комментарии для «СЭ» оценил уровень легионеров в РПЛ.

«В «Локомотиве» же играют все наши ребята, причем делают это хорошо. Посмотрите на «Зенит», «Краснодар»: там только по два русских футболиста выходят. Считаю, что это неправильно. Говорят, что русские должны выигрывать конкуренцию. А как они должны это сделать, если на их позиции уже есть легионер за 10 миллионов евро, которого надо ставить? Сколько иностранцев уезжали из РПЛ и потом что-то говорили про Россию? Они здесь деньги зарабатывают и что-то еще говорят потом», — сказал Мирзов «СЭ».

Ранее Мирзов высказался в поддержку ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.