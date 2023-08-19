ЦСКА обыгрывает «Динамо» после первого тайма матча РПЛ

Завершился первый тайм матча 5-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА. Армейцы выигрывают со счетом 1:0.

Единственный гол на 6-й минуте забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Он успел на добивание после удара полузащитника Максима Мухина и головой отправил мяч в сетку.