Агент новичка «Краснодара» Тормены ответил на вопрос о несостоявшемся переходе в «Спартак»

Агент Рафаэль Норманд, представляющий интересы защитника «Краснодара» Виктора Тормены, ответил на вопрос «СЭ», почему игрок не перешел в «Спартак».

«Почему выбрали «Краснодар», а не «Спартак»? Сейчас важнее всего то, что Тормена — игрок «Краснодара». Мы счастливы, что нам удалось осуществить данный переход», — сказал Норманд «СЭ».

Ранее издание «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на агента Тормены подтвердило новость об интересе «Спартака» к защитнику.

27-летний бразилец подписал контракт до 30 июня 2027 года. Он будет выступать за краснодарцев под 3-м номером.

Тормена выступал за «Брагу» с 2019 года. Он провел за команду 126 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.