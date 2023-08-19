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Сегодня, 16:05

Агент новичка «Краснодара» Тормены ответил на вопрос о несостоявшемся переходе в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Рафаэль Норманд, представляющий интересы защитника «Краснодара» Виктора Тормены, ответил на вопрос «СЭ», почему игрок не перешел в «Спартак».

«Почему выбрали «Краснодар», а не «Спартак»? Сейчас важнее всего то, что Тормена — игрок «Краснодара». Мы счастливы, что нам удалось осуществить данный переход», — сказал Норманд «СЭ».

Ранее издание «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на агента Тормены подтвердило новость об интересе «Спартака» к защитнику.

27-летний бразилец подписал контракт до 30 июня 2027 года. Он будет выступать за краснодарцев под 3-м номером.

Тормена выступал за «Брагу» с 2019 года. Он провел за команду 126 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Витор Тормена
0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
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 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
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