Главный тренер ЦСКА Федотов: «Ждем прибытия Давилы с секунды на секунду, все согласовано»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о текущем состоянии сделки по трансферу форварда «Леона» Виктора Давилы.

«Мне сказали, что все согласовано, ждем его прибытия с секунды на секунду. Надеемся, что Виктор приедет в хорошей форме, натренированный и без раскачки будет нам помогать», — сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

В июле появилась информация о том, что Давила продолжит карьеру в ЦСКА. Отмечалось, что 25-летний футболист выкупит свой контракт у мексиканского клуба за 5 миллионов евро и перейдет в московскую команду на правах свободного агента.

Давила выступает за «Леон» с 2021 года. За мексиканский клуб он провел 105 матчей, в которых отметился 33 голами и 13 результативными передачами.

По итогам четырех туров ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 9 очков.