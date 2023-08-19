«Динамо» — ЦСКА: Заболотный открыл счет в матче

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный забил на 6-й минуте матча 5-го тура РПЛ против «Динамо» — 1:0.

Полузащитник армейцев Кирилл Глебов сделал скидку на Максима Мухина, который пробил под перекладину — вратарь соперника Антон Шунин отбил мяч. Заболотный успел на добивание и головой отправил мяч в сетку.