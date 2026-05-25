ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Лукиным

ЦСКА сообщил о продлении контракта с защитником Матвеем Лукиным.

Как информирует клубная пресс-служба, благодаря определенному количеству сыгранных матчей соглашение 22-летнего футболиста было пролонгировано до 1 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 Лукин провел за ЦСКА 27 игр, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4 миллиона евро.

ЦСКА (51 очко) завершил сезон на пятом месте турнирной таблицы РПЛ.

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