Шаронов объявил об уходе из московского «Динамо»
Тренер Роман Шаронов заявил, что покидает штаб московского «Динамо».
«Да, я ухожу из «Динамо». О подробностях не хочу говорить», — цитирует тренера «РБ Спорт».
Специалист входил в штаб Ролана Гусева, который покинул «Динамо» в конце сезона-2025/26. Новым главным тренером бело-голубых стал Сандро Шварц, немец подписал трехлетний контракт.
«Динамо» в сезоне-2025/26 РПЛ набрало 45 очков и заняло седьмое место в таблице.
Источник: РБ Спорт
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|0
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|12
|
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|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
4
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|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
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|6
|3
|1
|2
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|10
|
7
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|3
|0
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|9
|
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|Ахмат
|6
|1
|3
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|9-8
|6
|
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|1
|3
|1
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|6
|
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|5
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|1
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|4
|
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|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
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|6-15
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|Факел
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|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|1 : 0
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|0 : 1
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|3 : 3
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|0 : 3
|30.08
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|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
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Ассистенты
ЖК
|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0
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