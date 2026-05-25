Шаронов объявил об уходе из московского «Динамо»

Тренер Роман Шаронов заявил, что покидает штаб московского «Динамо».

«Да, я ухожу из «Динамо». О подробностях не хочу говорить», — цитирует тренера «РБ Спорт».

Специалист входил в штаб Ролана Гусева, который покинул «Динамо» в конце сезона-2025/26. Новым главным тренером бело-голубых стал Сандро Шварц, немец подписал трехлетний контракт.

«Динамо» в сезоне-2025/26 РПЛ набрало 45 очков и заняло седьмое место в таблице.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max