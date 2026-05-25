Глушаков сравнил «Спартак» и «Зенит»: «Красно-белые как были, есть, так и будут главной народной командой»

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трофеях «Спартака» и «Зенита».

«Можно много дискутировать, кто более великий: «Спартак» или «Зенит». Для Санкт-Петербурга это будет «Зенит». Но «Спартак» как был, есть, так и будет главной народной командой — клуб любят во всей стране. «Зенит» — молодцы, что побеждают и стали такими конкурентноспособными в последние годы. Это все замечательно, но «Спартак» остается «Спартаком», — сказал Глушаков «СЭ».

«Зенит» стал чемпионом России в 11-й раз в истории, питерский клуб обошел «Спартак» (10 чемпионств). В кубке страны красно-белые догнали петербуржцев — у команд по пять трофеев.

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