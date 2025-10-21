ЦСКА обратился в ЭСК по эпизоду с неназначенным пенальти в матче с «Локомотивом»

Как стало известно «СЭ», ЦСКА обратился в ЭСК РФС по эпизоду с неназначенным пенальти за игру рукой футболиста «Локомотива» Сесара Монтеса в своей штрафной площади на 32-й минуте матча 12-го тура РПЛ. Игра завершилась победой железнодорожников со счетом 3:0.

Благодаря победе над ЦСКА «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах. Армейцы с 24 баллами находятся на третьей строчке.

В 13-м туре РПЛ ЦСКА примет «Крылья Советов», а «Локомотив» сыграет с «Акроном».