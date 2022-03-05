«Дай по-братски». Тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал жвачку брату Василию в матче с «Нижним Новгородом»

Тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал жвачку брату Василию в матче с «Нижним Новгородом»

5 марта в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился жвачкой с братом Василием во время матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом».

Эпизод попал в эфир трансляции встречи чемпионата России по футболу. Алексей Березуцкий достал из кармана упаковку жвачки и дал одну штуку брату Василию.

Видео с данным эпизодом у себя в официальном Telegram-канале опубликовала РПЛ.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Нижний Новгород».