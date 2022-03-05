«Дай по-братски». Тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал жвачку брату Василию в матче с «Нижним Новгородом»
Тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал жвачку брату Василию в матче с «Нижним Новгородом»
5 марта в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился жвачкой с братом Василием во время матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом».
Эпизод попал в эфир трансляции встречи чемпионата России по футболу. Алексей Березуцкий достал из кармана упаковку жвачки и дал одну штуку брату Василию.
Видео с данным эпизодом у себя в официальном Telegram-канале опубликовала РПЛ.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Нижний Новгород».
5 марта. Москва. ЦСКА — «Нижний Новгород». Алексей и Василий Березуцкий.
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|5
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|
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|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
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|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
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|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
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28 тур
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30 тур
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7
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