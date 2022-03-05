Баженов оценил шансы «Спартака» победить «Динамо» в матче РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о предстоящем матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо».

«Никогда не думал, что в дерби может быть фаворит, но «Динамо» сейчас выглядит лучше. Они фавориты. Не потеряли состав, который был. Добавился Смолов, который привнес дополнительной силы в атаку. У «Спартака» пока все не очень понятно, но красно-белым некуда отступать, нужно набирать очки.

Нужно приближаться к еврозоне, мотивация высокая. Хочется, чтобы было много голов. Команда у Шварца играет в интересный футбол, а «Спартак» будет добавлять, скуки вообще не хочется. Нужно больше голевых атак!" — приводит слова Баженова «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет 6 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.