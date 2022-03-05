Клаудиньо признан лучшим игроком «Зенита» в феврале

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо был признан лучшим игроком команды в феврале, сообщает пресс-служба.

25-летний бразилец победил в голосовании болельщиков. За него отдали 36,23 процента голосов. Второе место занял Вендел (17,49), третье — Малком (11,23).

Приз стал четвертым для Клаудиньо в текущем сезоне. Ранее он получил аналогичную награду в сентябре, октябре и декабре.