«Квалификация арбитра вызывает большие вопросы!» Хусаинов — о красной карточке в матче ЦСКА — «Нижний Новгород»
Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал красную карточку защитнику «Нижнего Новгорода» Акошу Кечкешу в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА. Венгерский футболист был удален на 42-й минуте встречи.
«Я категорически не согласен с решением Кукуяна! Думаю, тут сыграл роль цвет футболки игрока. А если бы игрок армейцев совершил такой фол, его бы удалили с поля? Нет, конечно, никогда в жизни! К топ-командам совершенно другое отношение. Будь Кечкеш игроком «Зенита», «Спартака» или ЦСКА, он бы остался на поле сто процентов. Нарушение было по неосторожности, мяч был на фланге — до ворот целая туча времени. Нет никаких причин удалять игрока. Квалификация арбитра вызывает большие вопросы, как главного, так и на ВАРе. Люди не понимают игру. Кержакову тут даже спорить нет смысла. Пускай «Нижний Новогород» скажет спасибо, что им вообще дали сыграть. С маленькими командами у нас в лиге может случиться всякое», — сказал Хусаинов «СЭ».
Главный арбитр матча Павел Кукуян сперва показал желтую карточку Кечкешу после фола футболиста рядом с штрафной площадью «Нижнего Новгорода» на Хорхе Карраскале. После подсказки ВАР и просмотра видео эпизода было принято решение удалить Кечкеша с поля.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Нижний Новгород».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7