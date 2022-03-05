Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал красную карточку защитнику «Нижнего Новгорода» Акошу Кечкешу в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА. Венгерский футболист был удален на 42-й минуте встречи.

«Я категорически не согласен с решением Кукуяна! Думаю, тут сыграл роль цвет футболки игрока. А если бы игрок армейцев совершил такой фол, его бы удалили с поля? Нет, конечно, никогда в жизни! К топ-командам совершенно другое отношение. Будь Кечкеш игроком «Зенита», «Спартака» или ЦСКА, он бы остался на поле сто процентов. Нарушение было по неосторожности, мяч был на фланге — до ворот целая туча времени. Нет никаких причин удалять игрока. Квалификация арбитра вызывает большие вопросы, как главного, так и на ВАРе. Люди не понимают игру. Кержакову тут даже спорить нет смысла. Пускай «Нижний Новогород» скажет спасибо, что им вообще дали сыграть. С маленькими командами у нас в лиге может случиться всякое», — сказал Хусаинов «СЭ».

Главный арбитр матча Павел Кукуян сперва показал желтую карточку Кечкешу после фола футболиста рядом с штрафной площадью «Нижнего Новгорода» на Хорхе Карраскале. После подсказки ВАР и просмотра видео эпизода было принято решение удалить Кечкеша с поля.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Нижний Новгород».