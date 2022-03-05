Видеоассистенты не согласились с решением Кукуяна в матче ЦСКА с «Нижним Новгородом»

На 38-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Нижний Новгород» арбитр Павел Кукуян вынес предупреждение игроку гостей Акошу Кечкешу, который нарушил правила в борьбе с Хорхе Карраскалем.

С таким наказанием не согласились видеоассистенты Анатолий Жабченко и Валерий Данченко. Они провели проверку, решили, что судья совершил явную ошибку, и предложили ему посмотреть видеозапись. После чего Кукуян отменил желтую карточку, показал Кечкешу красную и удалил его с поля.

Эпизод матча 20-го тура РПЛ ЦСКА — «Нижний Новгород».

Получается, что поначалу судья наказал нижегородца за срыв перспективной атаки, а затем передумал и квалифицировал его действия как лишение соперника явной возможности забить гол.

Очевидная ли это ошибка Кукуяна? Правильно ли вмешались видеоассистенты?

Сейчас существуют фактически две разные школы — ФИФА и УЕФА дают разные инструкции видеоассистентам. Предположу, что, по версии УЕФА, ВАР не должны были вмешиваться. А вот судейские эксперты ФИФА, наоборот, поддержали бы Жабченко и Данченко.