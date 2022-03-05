Булыкин считает, что у «Динамо» есть шансы победить «Спартак» в матче РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо».

«У меня ожидания настоящего дерби. Не осторожного, а именно зрелищного и голевого. У «Динамо» есть все шансы продолжить победную поступь. Видно, что команда умеет побеждать, хочет играть. Поэтому «Динамо» здесь выступает фаворитом.

Мне нравится, что у нас сбалансированный чемпионат. Средняя команда или аутсайдер может хорошо сыграть против команды из верхней части таблицы. Мы любим футбол за его непредсказуемость. Никто не смотрит на то, кто на каком месте в таблице", — приводит слова Булыкина Betonmobile.

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет 6 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.