ЦСКА не сыграет в еврокубках впервые с 2001 года
ЦСКА не смог подняться в первую пятерку чемпионата России-2020/21. Красно-синие в 30-м туре проиграли в гостях «Динамо» (2:3), что лишило их шанса обойти кого-то из пары конкурентов в борьбе за место в еврокубковой зоне — «Сочи» и «Рубин».
ЦСКА набрал 50 очков и закончил чемпионат на шестом месте. «Динамо» с 50 очками осталось на седьмой строчке с учетом личных встреч (в первом круге — 1:3).
В последний раз ЦСКА не участвовал в еврокубках в сезоне-2001/02 после того, как финишировал восьмым в чемпионате России-2000. В начале 2001 года президентом армейского клуба стал Евгений Гинер, с тех пор до этого сезона красно-синие неизменно отбирались в еврокубки.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю