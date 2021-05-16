ЦСКА не сыграет в еврокубках впервые с 2001 года

ЦСКА не смог подняться в первую пятерку чемпионата России-2020/21. Красно-синие в 30-м туре проиграли в гостях «Динамо» (2:3), что лишило их шанса обойти кого-то из пары конкурентов в борьбе за место в еврокубковой зоне — «Сочи» и «Рубин».

ЦСКА набрал 50 очков и закончил чемпионат на шестом месте. «Динамо» с 50 очками осталось на седьмой строчке с учетом личных встреч (в первом круге — 1:3).

В последний раз ЦСКА не участвовал в еврокубках в сезоне-2001/02 после того, как финишировал восьмым в чемпионате России-2000. В начале 2001 года президентом армейского клуба стал Евгений Гинер, с тех пор до этого сезона красно-синие неизменно отбирались в еврокубки.