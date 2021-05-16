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ЦСКА проиграл «Динамо» и впервые за 20 лет остался без еврокубков

15:57
16 мая. Москва. «Динамо» — ЦСКА. Фото ФК «Динамо»
16 мая. Москва. «Динамо» — ЦСКА. Фото ФК «Динамо»
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ЦСКА проиграл «Динамо» в матче заключительного, 30-го тура Тинькофф РПЛ — 2:3.

В составе армейцев отличился Наяир Тикнизян, еще один мяч в свои ворота отправил защитник бело-голубых Роман Евгеньев. У «Динамо» сделал дубль Вячеслав Грулев, еще один гол — на счету Арсена Захаряна.

ЦСКА с 50 очками занял шестое место по итогам сезона-2020/21 и впервые за 20 лет не попал в еврокубки. «Динамо» заняло седьмую строчку, набрав 50 очков, но уступив армейцам по дополнительным показателям.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

30-й тур

«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:2 (0:1)

Голы: Тикнизян, 18 (0:1). Грулев, 65 (1:1). Грулев, 72 (2:1). Эджуке, 79 (2:2). Захарян, 89 (3:2).

«Динамо» (Москва): Лещук, Нойштедтер, Варела, Скопинцев, Евгеньев, Фомин (Грулев, 63), Моро, Шиманьски (Каборе, 84), Захарян, Лесовой (Нжи, 63), Тюкавин (Комличенко, 83).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Васин (Карпов, 46), Марио Фернандес, Дивеев, Дзагоев (Ахметов, 61), Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Бохинен (Сигурдссон, 61. Щенников, 86), Чалов (Яковлев, 77), Эджуке.

Предупреждения: Васин, 30. Варела, 32. Тикнизян, 34. Нойштедтер, 43. Евгеньев, 68. Каборе, 85. Щенников, 90+4.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Хатуев (Грозный), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Сухой (Люберцы). Сафьян (Москва).

16 мая. Москва. Стадион «Динамо».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.53

ТМ 2.5

19%

2.14

ИТБ2 (1.5)

13%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 2
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.96

Обе забьют - да

24%

1.68

1X

18%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 3
ЦСКА 2
Матч завершен

X2

29%

1.40

ТБ 2.0

21%

1.45

Ф2 (0)

15%

1.69

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