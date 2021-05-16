ЦСКА проиграл «Динамо» и впервые за 20 лет остался без еврокубков
ЦСКА проиграл «Динамо» в матче заключительного, 30-го тура Тинькофф РПЛ — 2:3.
В составе армейцев отличился Наяир Тикнизян, еще один мяч в свои ворота отправил защитник бело-голубых Роман Евгеньев. У «Динамо» сделал дубль Вячеслав Грулев, еще один гол — на счету Арсена Захаряна.
ЦСКА с 50 очками занял шестое место по итогам сезона-2020/21 и впервые за 20 лет не попал в еврокубки. «Динамо» заняло седьмую строчку, набрав 50 очков, но уступив армейцам по дополнительным показателям.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
30-й тур
«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:2 (0:1)
Голы: Тикнизян, 18 (0:1). Грулев, 65 (1:1). Грулев, 72 (2:1). Эджуке, 79 (2:2). Захарян, 89 (3:2).
«Динамо» (Москва): Лещук, Нойштедтер, Варела, Скопинцев, Евгеньев, Фомин (Грулев, 63), Моро, Шиманьски (Каборе, 84), Захарян, Лесовой (Нжи, 63), Тюкавин (Комличенко, 83).
ЦСКА (Москва): Акинфеев, Васин (Карпов, 46), Марио Фернандес, Дивеев, Дзагоев (Ахметов, 61), Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Бохинен (Сигурдссон, 61. Щенников, 86), Чалов (Яковлев, 77), Эджуке.
Предупреждения: Васин, 30. Варела, 32. Тикнизян, 34. Нойштедтер, 43. Евгеньев, 68. Каборе, 85. Щенников, 90+4.
Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Хатуев (Грозный), Воронцов (Ярославль).
ВАР: Сухой (Люберцы). Сафьян (Москва).
16 мая. Москва. Стадион «Динамо».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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