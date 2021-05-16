«Зенит» разгромил «Тамбов» на выезде благодаря покеру Дзюбы
«Зенит» разгромил «Тамбов» в гостевом матче 30-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе петербургского клуба покер оформил Артем Дзюба и стал лучшим бомбардиром РПЛ. Гол в свои ворота забил Фарход Васиев.
«Зенит» за три тура до конца сезона оформил чемпионство России. «Тамбов» занимает 16-е место и вылетел из турнира.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
30-й тур
«Тамбов» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:5 (1:1)
Голы: Дзюба, 11 (0:1). Климов, 45 (1:1). Дзюба, 55 (1:2). Дзюба, 73 (1:3). Дзюба, 74 (1:4). Васиев, 90+3 — в свои ворота (1:5).
«Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев, Кайков (Нусуев, 81), Мартынов (Гигашвили, 59), Бавин, Карп (Дроздов, 59), Карапузов, Герман, Архипов (Ахмаев, 82), Климов (Терехов, 64).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Одоевский, Караваев, Чистяков (Круговой, 59), Хотулев, Жирков (Шамкин, 60), Оздоев (Сазонов, 74), Ерохин (Кравцов, 46), Сутормин, Кузяев (Чибисов, 78), Мостовой, Дзюба.
Предупреждение: Оздоев, 45.
Судьи: Фролов. Шаламберидзе (оба — Москва), Лунев (Новосибирск).
16 мая. Саранск. Стадион «Мордовия Арена»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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