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ЦСКА может возглавить бывший тренер «Эвертона» Марку Силва

06:23
Марку Силва. Фото 90maat.com
Марку Силва. Фото 90maat.com
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Бывший главный тренер «Эвертона» Марку Силва может возглавить ЦСКА, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, московский клуб поспорит за 43-летнего португальского специалиста с «Фенербахче». Сообщается, что представители армейцев уже контактировали с тренером.

Марку Силва не тренировал с декабря 2019 года, после того, как был уволен из «Эвертона». Специалист также известен по работе в «Уотфорде», «Халле», «Олимпиакосе» и лиссабонском «Спортинге». В мае сообщалось, что Силвой интересуется «Спартак», а агент тренера заявил, что специалист готов рассмотреть предложение от топ-клуба из России.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера клуба. Хорватский специалист проработал в команде чуть менее трех месяцев. Исполняющим обязанности главного тренера красно-синих назначен Алексей Березуцкий.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял 6-е место в Тинькофф РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.

Дополнительная информация:

https://www.tuttomercatoweb.com/calcio-estero/tmw-il-cska-tenta-il-sorpasso-al-fenerbahce-nel-mirino-il-tecnico-marco-silva-1547775

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