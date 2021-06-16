Зарема рассказала о несостоявшемся переходе полузащитника «Рейнджерс» и сборной Финляндии в «Спартак»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о несостоявшемся переходе в московский клуб полузащитника «Рейнджерс» и сборной Финляндии Глена Камара.

«Предлагался прошлым летом, когда отказал Соучек. Футболист был готов перейти, в процессе переговоров сбили цену до 5 млн. Играет в Шотландии, семейное гнездо в Финляндии. Реально хотел играть поближе к дому. Удобненько ему. Негативный отзыв селекции. Вот я думаю: усилил бы он «Спартак» или слава богу, что не купили?» — написала Зарема в своем Telegram-канале.

Салихова также опубликовала скриншот переписки с селекционером «Спартака» Александром Аверьяновым на тему трансфера Камара.