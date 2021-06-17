Жена Карпина рассказала, что хотела бы пообщаться с Заремой Салиховой

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина рассказала о своем отношении к супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зареме Салиховой.

«Не читаю ее канал, но читаю то, что выходит в новостях. Женщины, которые не боятся идти против «мира мужчин» в «мужской теме» (а я не люблю эти разделения) априори вызывают лично у меня уважение, тем более, когда они умные, со своей точкой зрения и своим внутренним стержнем. Мне Зарема кажется именно такой. Я бы пообщалась с ней лично, она вызывает интерес и любопытство. Но, повторюсь, я не люблю давать оценку людям, которых не знаю лично. Все, что я описала выше — мое интуитивное восприятие», — написала в сторис своего Instagram Карпина.

Сторис Дарьи Карпиной. Фото Instagram

Валерий Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 года по март 2014 года.