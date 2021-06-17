Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Жена Карпина рассказала, что хотела бы пообщаться с Заремой Салиховой

10:14
Дарья Карпина. Фото Instagram
Дарья Карпина. Фото Instagram
Теги:

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина рассказала о своем отношении к супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зареме Салиховой.

«Не читаю ее канал, но читаю то, что выходит в новостях. Женщины, которые не боятся идти против «мира мужчин» в «мужской теме» (а я не люблю эти разделения) априори вызывают лично у меня уважение, тем более, когда они умные, со своей точкой зрения и своим внутренним стержнем. Мне Зарема кажется именно такой. Я бы пообщалась с ней лично, она вызывает интерес и любопытство. Но, повторюсь, я не люблю давать оценку людям, которых не знаю лично. Все, что я описала выше — мое интуитивное восприятие», — написала в сторис своего Instagram Карпина.

Сторис Дарьи Карпиной. Фото Instagram
Сторис Дарьи Карпиной. Фото Instagram

Валерий Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 года по март 2014 года.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Щербакову и Валиеву вытесняют с московских арен? Все из-за «Спартака»
Дания — Бельгия: за кого болеть России? Еще больше раскладов чемпионата Европы
Украина — Северная Македония: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020
Евро-2020: где смотреть трансляции матчей чемпионата Европы по футболу, расписание игр сборной России

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы