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Сегодня, 11:22

Агент Мартина: «Рубин» не захотел трансфер Михаэля"

Редель рассказал, почему не состоялся переход Мартина в «Рубин»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Кристиан Редель рассказал, почему не состоялся переход полузащитника Михаэля Мартина в «Рубин».

«Рубин» не захотел трансфер Михаэля», — приводит слова Ределя «РБ Спорт».

В последний день европейского трансферного окна 23-летний полузащитник перешел из австрийского «Рида» в немецкий «Падерборн», выступающий во второй лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-martina-rubin-ne-zahotel-transfer-mihae-lya/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
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Оренбург – Сочи
 - : -
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 - : -
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ЦСКА – Зенит
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Федор Чалов

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П
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Роман Ежов

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Динамо

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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
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