В ЦСКА опровергли информацию о возможном уходе Алеррандро и интересе к Диарра

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о возможном уходе форварда москвичей Алеррандро и интересе к нападающему «Тироля» Махамаду Диарра.

Ранее появилась информация, что Алеррандро испытывает трудности с адаптацией в российском футболе, в связи с чем возможно его возвращение в Бразилию грядущим летом.

Футболист присоединился к ЦСКА, перейдя из «Ред Булл Брагантино» в феврале текущего года. С тех пор он сыграл четыре матча в чемпионате России, но пока не забил ни одного гола и не сделал результативных передач. Его контракт с армейцами действует до конца 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 4 миллиона евро.

И также сообщалось, что ЦСКА интересуется Диарра. В текущем сезоне форвард принял участие в 25 матчах, забив три гола и отдав две голевые передачи. Согласно Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 400 тысяч евро. Контракт игрока с «Тиролем» действует до 2026 года.