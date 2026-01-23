РФС и «Спартак» организуют матч легенд памяти Никиты Симоняна

Российский футбольный союз (РФС) и «Спартак» проведут матч легенд памяти Никиты Симоняна.

Игра между сборной СССР и «Спартаком» пройдет 25 января в манеже «Сокольники» в Москве и начнется в 11.30 по московскому времени.

На поле выйдут Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Мостовой, Денис Глушаков, Заза Джанашия, Роман Березовский и другие звезды отечественного футбола и бывших союзных республик. Сборную СССР возглавят Эдуард Маркаров и Александр Мирзоян, «Спартак» — Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Шавло.

На матч приглашены создатели фильма «Золотой дубль» о Симоняне и триумфе «Арарата» в 1973 году. Главную роль в картине исполнил актер Егор Бероев. Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 29 января.

Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. 24 ноября именем Симоняна была названа трибуна А на «Лукойл Арене».

В составе «Спартака» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР, а вместе со сборной СССР — олимпийским чемпионом (1956).

В тренерской карьере он дважды выиграл чемпионат СССР с красно-белыми и трижды победил в Кубке СССР. Во главе «Арарата» Симонян становился чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. Также специалист возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».