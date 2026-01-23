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23 января, 15:33

РФС и «Спартак» организуют матч легенд памяти Никиты Симоняна

Анастасия Пилипенко

Российский футбольный союз (РФС) и «Спартак» проведут матч легенд памяти Никиты Симоняна.

Игра между сборной СССР и «Спартаком» пройдет 25 января в манеже «Сокольники» в Москве и начнется в 11.30 по московскому времени.

На поле выйдут Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Мостовой, Денис Глушаков, Заза Джанашия, Роман Березовский и другие звезды отечественного футбола и бывших союзных республик. Сборную СССР возглавят Эдуард Маркаров и Александр Мирзоян, «Спартак» — Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Шавло.

На матч приглашены создатели фильма «Золотой дубль» о Симоняне и триумфе «Арарата» в 1973 году. Главную роль в картине исполнил актер Егор Бероев. Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 29 января.

Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. 24 ноября именем Симоняна была названа трибуна А на «Лукойл Арене».

В составе «Спартака» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР, а вместе со сборной СССР — олимпийским чемпионом (1956).

В тренерской карьере он дважды выиграл чемпионат СССР с красно-белыми и трижды победил в Кубке СССР. Во главе «Арарата» Симонян становился чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. Также специалист возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».

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Никита Симонян
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РФС
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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