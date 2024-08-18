ЦСКА — «Локомотив»: Тикнизян открыл счет на 90-й минуте

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян отличился в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА.

25-летний игрок забил гол на 90-й минуте и сделал счет 1:0. Это первый удар «Локомотива» в створ ворот. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.