«Спартак» разгромил «Факел», одержав вторую крупную победу подряд

«Спартак» разгромил «Факел» в домашнем матче 5-го тура чемпионата России — 3:0.

Голы забили Манфред Угальде, Срджан Бабич и Эсекьель Барко.

Команда Деяна Станковича одержала вторую разгромную победу подряд. В прошлом матче красно-белые обыграли «Крылья Советов» (3:0) в рамках группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России.

«Спартак» переместился на четвертое место в таблице РПЛ, набрав десять очков. «Факел» занимает 16-ю строчку, имея в активе один балл.

В следующем матче красно-белые сыграют в гостях с «Зенитом», а «Факел» примет «Оренбург». Обе встречи пройдут 24 августа.