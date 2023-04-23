ЦСКА — «Локомотив»: Изидор сравнял счет через 10 минут после первого выхода на поле с ноября
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сравнял счет в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА — 1:1.
На 87-й минуте француз забил после розыгрыша углового.
Изидор вышел на поле на 77-й минуте, заменив Артема Дзюбу. 22-летний форвард сыграл в официальном матче впервые с 27 ноября 2022 года — тогда он принял участие в игре FONBET Кубка России против «Нижнего Новгорода» (3:1).
В январе 2023 года Изидор получил травму колена на сборах «Локомотива», из-за этого он пропустил восемь матчей подряд.
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|27-48
|22
|
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|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
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|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
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|
16
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|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|23.04
|19:30
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ЦСКА – Локомотив
|1 : 1
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
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|Г
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|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
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Спартак
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Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
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|
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|8
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