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Сегодня, 21:22

ЦСКА — «Локомотив»: Изидор сравнял счет через 10 минут после первого выхода на поле с ноября

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сравнял счет в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА — 1:1.

На 87-й минуте француз забил после розыгрыша углового.

Изидор вышел на поле на 77-й минуте, заменив Артема Дзюбу. 22-летний форвард сыграл в официальном матче впервые с 27 ноября 2022 года — тогда он принял участие в игре FONBET Кубка России против «Нижнего Новгорода» (3:1).

В январе 2023 года Изидор получил травму колена на сборах «Локомотива», из-за этого он пропустил восемь матчей подряд.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. ЦСКА — «Локомотив» — 1:1. Изидор сравнял счет. Онлайн-трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
23 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Локомотив
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Вильсон Изидор
0
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ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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