Глушаков: «Некоторые люди делают все, чтобы меня не допускали в РПЛ»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о проблемах с трудоустройством в РПЛ.

«Есть обида у некоторых людей. Они не хотят, чтобы я играл в футбол на высоком уровне, делают все, чтобы меня не допускали в РПЛ уже шесть лет. Кто-то затаил на меня обиду», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

27 февраля о подписании контракта с 37-летним полузащитником объявил армянский «Урарту».

Глушаков находился в статусе свободного агента с января, когда он по взаимному соглашению расторг договор с костромским «Спартаком». После этого полузащитник проводил сбор в составе «Ростова».

Ранее футболист выступал за «Пари НН», «Химки, «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».