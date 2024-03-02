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2 марта, 16:14

Глушаков: «Некоторые люди делают все, чтобы меня не допускали в РПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о проблемах с трудоустройством в РПЛ.

«Есть обида у некоторых людей. Они не хотят, чтобы я играл в футбол на высоком уровне, делают все, чтобы меня не допускали в РПЛ уже шесть лет. Кто-то затаил на меня обиду», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

27 февраля о подписании контракта с 37-летним полузащитником объявил армянский «Урарту».

Глушаков находился в статусе свободного агента с января, когда он по взаимному соглашению расторг договор с костромским «Спартаком». После этого полузащитник проводил сбор в составе «Ростова».

Ранее футболист выступал за «Пари НН», «Химки, «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».

Источник: «РБ Спорт»
Денис Глушаков
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
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 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
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