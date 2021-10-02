ЦСКА и «Краснодар» завершили матч нулевой ничьей
ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0) в матче 10-го тура Тинькофф чемпионата России.
Соперники не смогли открыть счет, хотя имели несколько шансов сделать это. Обе команды набрали по 17 очков. По дополнительным показателям «Краснодар» занимает четвертое место, а ЦСКА — пятое.
В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Уралом», а «Краснодар» примет «Уфу».
Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига
10-й тур
ЦСКА (Москва) — «Краснодар» — 0:0
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Зайнутдинов (Дзагоев, 68), Бийол, Мухин, Заболотный, Чалов (Яковлев, 57), Эджуке.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Газинский, Крыховяк, Кабелла, Классон, Вилена, Сперцян, Кайо, Кордоба.
Предупреждения: Обляков, 26. Рамирес, 60. Яковлев, 76. Вилена, 82.
Судьи: Москалев (Воронеж). Милюченко (Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Петросян (Бронницы).
2 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
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