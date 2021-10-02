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«Арсенал» и «Химки» сыграли вничью. Команды голов не забили

20:52
«Арсенал» — «Химки» — 0:0. Фото ФК «Химки»
«Арсенал» — «Химки» — 0:0. Фото ФК «Химки»
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В матче 10-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» на своем поле принимал «Химки». Болельщики так и не увидели забитых мячей в этой встрече — 0:0.

В перерыве матча из-за травмы был заменен полузащитник «Химок» Денис Глушаков. В концовке первого тайма он прекратил бег во время рывка за соперником в атаке туляков и попросил замену.

«Арсенал» набрал 9 очков и располагается на 12-й строчке турнирной таблицы, «Химки» (8) — на 14-м месте.

В следующем туре «Арсенал» 16 октября на своем поле примет «Зенит», «Химки» 17 октября в Подмосковье проведут матч с «Ахматом».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

10-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Химки» — 0:0

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов, Костадинов (Сокол, 73), Чаушич, Хлусевич, Давиташвили, Кангва (Гулиев, 67), Марков (Тудорие, 67).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Боженов (Набиуллин, 62), Глушаков (Трошечкин, 46), Мирзов, Соколов (Кухарчук, 70), Адеми (Долгов, 46).

Предупреждения: Филин, 17. Тихий, 29. Кангва, 38. Боженов, 60. Новосельцев, 73. Давиташвили, 90+2.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Елеференко, Кобзев (оба — Москва).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Данченко (Уфа).

2 октября. Тула. Стадион «Арсенал».

 

Арсенал Т — Химки

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
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ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

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Александр Кравченко все материалы автора

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