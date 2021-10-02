«Арсенал» и «Химки» сыграли вничью. Команды голов не забили

В матче 10-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» на своем поле принимал «Химки». Болельщики так и не увидели забитых мячей в этой встрече — 0:0.

В перерыве матча из-за травмы был заменен полузащитник «Химок» Денис Глушаков. В концовке первого тайма он прекратил бег во время рывка за соперником в атаке туляков и попросил замену.

«Арсенал» набрал 9 очков и располагается на 12-й строчке турнирной таблицы, «Химки» (8) — на 14-м месте.

В следующем туре «Арсенал» 16 октября на своем поле примет «Зенит», «Химки» 17 октября в Подмосковье проведут матч с «Ахматом».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

10-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Химки» — 0:0

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов, Костадинов (Сокол, 73), Чаушич, Хлусевич, Давиташвили, Кангва (Гулиев, 67), Марков (Тудорие, 67).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Боженов (Набиуллин, 62), Глушаков (Трошечкин, 46), Мирзов, Соколов (Кухарчук, 70), Адеми (Долгов, 46).

Предупреждения: Филин, 17. Тихий, 29. Кангва, 38. Боженов, 60. Новосельцев, 73. Давиташвили, 90+2.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Елеференко, Кобзев (оба — Москва).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Данченко (Уфа).

2 октября. Тула. Стадион «Арсенал».