«Арсенал» и «Химки» сыграли вничью. Команды голов не забили
В матче 10-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» на своем поле принимал «Химки». Болельщики так и не увидели забитых мячей в этой встрече — 0:0.
В перерыве матча из-за травмы был заменен полузащитник «Химок» Денис Глушаков. В концовке первого тайма он прекратил бег во время рывка за соперником в атаке туляков и попросил замену.
«Арсенал» набрал 9 очков и располагается на 12-й строчке турнирной таблицы, «Химки» (8) — на 14-м месте.
В следующем туре «Арсенал» 16 октября на своем поле примет «Зенит», «Химки» 17 октября в Подмосковье проведут матч с «Ахматом».
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
10-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Химки» — 0:0
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов, Костадинов (Сокол, 73), Чаушич, Хлусевич, Давиташвили, Кангва (Гулиев, 67), Марков (Тудорие, 67).
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Боженов (Набиуллин, 62), Глушаков (Трошечкин, 46), Мирзов, Соколов (Кухарчук, 70), Адеми (Долгов, 46).
Предупреждения: Филин, 17. Тихий, 29. Кангва, 38. Боженов, 60. Новосельцев, 73. Давиташвили, 90+2.
Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Елеференко, Кобзев (оба — Москва).
ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Данченко (Уфа).
2 октября. Тула. Стадион «Арсенал».
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