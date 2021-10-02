Калиниченко заявил, что в ворота ЦСКА не поставили железнобетонный пенальти в матче с «Краснодаром»
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко заявил, что судья должен был ставить пенальти в ворота ЦСКА в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:0).
«Точка зрения у всех здравых людей очевидна. Как можно не назначить пенальти? Что послужило тормозом для арбитра? Там одна тока зрения — это пенальти.
Все знают, за какой клуб я болею. Но пенальти был железнобетонный. Шанс выиграть у «Краснодара» отобрали.
Можно, конечно, в теории заговора окунуться. Элемент судейской солидарности мог быть. Возможно, прошлые эмоциональные высказывания могут иметь последствия для футбольного клуба «Краснодар».
Не знаю, как и чем нужно смотреть футбол, чтобы такой пенальти не ставить. Наверное, к окулисту надо сходить. Он мне очки или линзы выпишет", — сказал Калиниченко в эфире «Матч ТВ».
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