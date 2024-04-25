ЦСКА и «Спартак» сыграли безголевую ничью впервые с 2003 года

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче перенесенного 21-го тура РПЛ — 0:0.

Очная встреча между командами завершилась без забитых мячей впервые с 2003 года.

«Спартак» (39 очков) занимает шестое место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем матче «Спартак» дома примет «Локомотив» в матче 26-го тура РПЛ. ЦСКА на выезде сыграет с «Балтикой». Обе игры пройдут в воскресенье, 28 апреля.