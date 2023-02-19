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Веденеев: «Зенитовские бразильцы никому не мешают попасть в основной состав»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита», чемпион СССР в составе команды Сергей Веденеев прокомментировал информацию о скором получении российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.

— Мне кажется, со стороны руководства «Зенита» сейчас есть задача удержать бразильцев как можно дольше в команде. А со стороны игроков тут ни тепло, ни холодно, мне кажется. Ну, на всякий случай пусть будет российское гражданство. Если команде не будет хватать россиян по лимиту — как раз выход, — сказал Веденеев «РБ Спорт».

— А как же свои воспитанники и вот это все? Им же тогда вдвойне сложнее будет попасть в основу...

— Эта тема уже изъедена — бразильцы никому не мешают попасть в основу. У клуба все время стоит высокая задача, и каждый игрок должен ей соответствовать. А новые имена мы даже не видим — так что все это в основном разговоры. А «давайте-давайте своих» говорят даже не петербургские специалисты, а в основном москвичи, как будто у них одни свои воспитанники играют. Поэтому разговор надо переводить в другую плоскость — хочет ли сам условный воспитанник играть в основном составе, и что он готов для этого сделать. Если вы поговорите с бывшими игроками, которые прошли 10-15-летний путь, то они скажут — начинается все с того, что ты должен себя показать. Если не мастерство, которого часто нет, то желание бороться хотя бы, которое на поле воплощается постоянным движением, борьбой. Плюс умение терпеть неудачи, волевые качества. Мастерство, талант, связанный с технико-тактическим умением игрока были, например, у Андрея Аршавина, но и ему надо было пройти 3-4-летнюю школу, выдержать конкуренцию. Так что дело не в национальности.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-zenitovskie-brazil-tsy-nikomu-ne-meshayut-popast-v-osnovnoj-sostav/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
Сергей Веденеев
4
5
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

Факел

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